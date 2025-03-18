岡山空港岡山・北区 岡山県は、岡山空港の国際線の利用者が2030年度には2023年度の3倍以上になるとの試算を明らかにしました。 岡山県は、岡山空港の2050年度までの利用者数を試算しました。それによると国際線の利用者は2023年度は約14万人でしたが、インバウンド需要の高まりで2030年度に44万人、2050年度に85万人になるとしています。 県の試算は2050年度までにタイ、ベトナム、シンガポールへの直行便が新た