巨人、大リーグでも活躍した上原浩治氏が１７日、Ｘを更新。高橋尚成氏、高橋由伸氏との３ショットを投稿し、「もちろん昨夜の仕事したあとに、行ってきましたよ！！」とつづった。３人は１６日に行われた巨人−カブスの試合で東京ドームに集結。カブスＯＢの高橋尚成氏は始球式、上原氏、高橋由伸氏は解説業などでグラウンドを訪れていた。同年代の３人は上原氏と由伸氏が４月３日で同じ誕生日。尚成氏も４月２日生まれと１