日向坂46の五期生として、8人目の新メンバー 高井俐香（たかい りか）の加入が発表された。 （関連：【映像あり】日向坂46、五期生 高井俐香加入発表動画） 2024年8月から始まった新メンバーオーディションでは、合わせて11名が合格。8人目の新メンバーとして、高井がYouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』にて発表された。 高井は、兵庫県出身の17歳。公開された映像では、“日本のひなた”宮