◇プロ野球イースタン・リーグ DeNA1-3巨人(18日、横須賀)今季DeNAと再び契約を結んだバウアー投手が巨人戦に登板し、5回1失点7奪三振の好投を見せました。初回、先頭バッター・重信慎之介選手から三振を奪うと、続く岡田悠希選手、フルプ選手からも空振り三振を奪い、この回三者連続三振と抜群の立ち上がりを見せます。さらに4回までパーフェクトに抑えたバウアー投手でしたが1点リードで迎えた5回。ティマ選手にセンターへヒット