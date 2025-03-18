韓国の趙兌烈外相（ロイター＝共同）、岩屋毅外相、中国の王毅外相【ソウル、北京共同】韓国、中国両国の外務省は18日、日中韓3カ国の外相会談を22日に東京で開催するとそれぞれ発表した。韓国の趙兌烈外相のほか、岩屋毅外相と中国の王毅外相が出席する。経済連携や人的交流、少子化対策などの協力強化に向けて話し合う。2国間会談も実施する予定。日中韓外相会談は2023年11月に韓国・釜山で開催して以来。日本が議長国を務め