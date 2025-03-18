エルサルバドル大統領府の報道局が３月１６日に公開した写真。米国から最近移送されたベネズエラのギャング構成員とされる者らを警官が護送している/El Salvador’s Presidency Press Office/Handout/Reuters（ＣＮＮ）エルサルバドルにある巨大刑務所「ＣＥＣＯＴ」は、トランプ米政権がギャング構成員とされるベネズエラ人数百人を強制送還する方針を決める以前から、悪名高い施設だった。施設の正式名称は「テロリスト監禁セン