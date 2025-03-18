9月に開幕する「ながさきピース文化祭」。 開会式と閉会式の総合演出を務めるのは長与町出身の脚本家です。 県民総参加のイベントへの思いを聞きました。 ◆キャスティングの基準…「一緒にいておもしろそうだな」 （金沢 知樹さん） 「なんか暇な時に描く。うまくない？」 ノートに描いているのは、なぜか あの国民的マンガ。 （金沢 知樹さん） 「何の意味もない。こういうのをかきながらアイデア