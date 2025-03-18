３月１８日の高知競馬１Ｒ・竜王盃（３歳Ｃ３以下、ＪＲＡ交流競走）で、サンライズアレス（牡３歳、栗東・前川恭子厩舎、父ドゥラメンテ）が１着となり、前川恭子調教師＝栗東＝が、３月５日の開業後初勝利を挙げた。外枠から二の脚をつけて２番手を追走。直線で力強く抜け出して２着に３馬身差をつけた。前川調教師は、今春に定年引退した音無秀孝元調教師から受け継いだ管理馬での初勝利となった。ＪＲＡでは今月９日の初出