◆第２６回全国高等学校女子硬式野球選抜大会第２日（１８日、埼玉・加須きずな球場ほか）“女子のセンバツ”１回戦と２回戦の計１２試合が行われた。ともに優勝候補の花巻東（岩手）と岐阜第一（岐阜）が激突、岐阜第一が５―４で下した。花巻東は男子野球部がこの日、甲子園で米子松蔭を下して２回戦に進出、男女共の初戦突破とはならなかった。２３年の同大会準優勝、昨年夏の選手権大会準優勝と実力十分の花巻東に対し、