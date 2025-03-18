RX-7（FD3S）のオープン仕様（カブリオレ）が登場？ ベースは？SNS上に、ユニークな1台のクルマがSNSに投稿されました。外観はマツダ「RX-7（FD3S）」のオープン仕様に見えますが、実際には意外なクルマをベースにしているようです。なんじゃこりゃー！「RX-7 FD3S カブリオレ!?」の正体は？（画像提供：SNS投稿者）【画像】超カッコイイ！ マツダ「RX-7オープン!?」を画像で見る（33枚）マツダRX-7（FD3S）は、日本が誇るピ