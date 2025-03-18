今シーズンワールドカップで総合優勝するなど絶好調の、スノーボード日本代表･静岡･掛川市出身の三木つばき選手が、3月20日からスイスで行われる世界選手権に向け、意気込みを語りました。掛川市出身のスノーボード日本代表三木つばき選手。先週まで行われていたワールドカップで、歴代最年少での回転、大回転の優勝と、さらに総合優勝という3冠を獲得しました。その喜びを、17日、滞在