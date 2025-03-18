任期満了に伴う石川県能登町の町長選挙が18日、告示されました。現職と新人あわせて3人が立候補を届け出て選挙戦に入りました。 立候補したのは、届け出順に 再選を目指す現職の大森凡世候補(62)、新人で元町議の吉田義法候補(53)、同じく新人で元アルバイトの鳥井俊介候補(44)の3人です。 大森候補は、午前10時頃、能登町宇出津の神社で出陣式に臨み第一声を放ちました。大森 凡世 候補：「この再生期の次の4年間というのは