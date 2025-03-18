18日、静岡市内の多くの小学校で卒業式が行われ、子どもたちは通い慣れた学びやに別れを告げました。（卒業生）Q.小学校楽しかった人？「はーい！」Q.何が楽しかった？「修学旅行」「運動会」「やはり、友達と一緒に遊んだことが一番楽しかった」18日、静岡市内にある、ほとんどの公立小学校で卒業式が行われ、約4800人が旅立ちの日を迎えました。この田町小学校では、卒業生が将来の夢を発表したあと、卒業証書を受け取りま