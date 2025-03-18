８日、上海市静安区の安義路に設置されたドラえもんのフィギュア。（上海＝新華社配信）【新華社上海3月18日】中国上海市静安区の南京西路商圏にこのほど、ドラえもんをかたどった高さ12メートルのバルーンと、ドラえもんと仲間たちの等身大フィギュア123体が登場し、人々の目を引いた。 同区の商業施設、静安ケリーセンターで29日〜5月5日に開かれる本土初の「100％ドラえもん＆フレンズ展」に先立つイベントで、街角は楽し