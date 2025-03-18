女優の筧美和子（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの女優とミュージシャンとの3ショットを披露した。筧は「loveりほのA-Studio＋にももと行ってきました〜」と書き出し、姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のもも（31）とのツーショットをアップ。2人は、14日に放送されたTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演した女優の吉岡里帆（32）の親友として出演した。続けて「面白かった〜ほ