公示地価が19年連続で最高となった「山野楽器銀座本店」（中央）＝東京都中央区国土交通省が18日発表した1月1日時点の公示地価によると、三大都市圏以外を示す地方圏は、前年から調査を継続した1万3405地点のうち50.0％に当たる6706で価格が上昇した。半数以上になるのは1992年以来33年ぶり。全国平均は全用途が2.7％プラスで、住宅地、商業地とともに4年連続上昇。伸び率はバブル経済崩壊後最大で、訪日客の増加や、低金利によ