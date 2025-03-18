京都大iPS細胞研究財団が開設した「YanaimyiPS製作所」＝大阪市北区（同財団提供）京都大iPS細胞研究財団は18日、自分の血液から人工多能性幹細胞（iPS細胞）を低価格で作り、再生医療への利用を目指す新施設「YanaimyiPS製作所」が大阪市北区の複合施設内に完成したと発表し、報道陣に公開した。「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長からの寄付を基に開設した。財団は、現状で数千万円か