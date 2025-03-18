20世紀前半、パリには世界各地から芸術家が集まった。「エコール・ド・パリ」と呼ばれる彼らの代表的存在であるローランサン、藤田嗣治らの名品を集めた展覧会「エコール・ド・パリ展」が山王美術館（大阪市中央区）で開かれている。近年、同館に収蔵された絵画13点を初公開、画家同士の交流にもスポットを当てた構成となっている。7月31日（木）まで。山王美術館（右端の建物）＝大阪市中央区「エコール―」の芸術家の多くは、