サイバー攻撃を未然に防ぐ仕組みを導入する法案が、衆議院の本会議で審議入りしました。「能動的サイバー防御」法案は、基幹インフラへのサイバー攻撃に備えて政府が通信を常時監視し、攻撃の兆候があった場合には、警察や自衛隊が相手のシステムに入り無害化することが柱です。水道・電気・ガスなど、国民生活に密接に関わるインフラが対象になります。石破首相：国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や、社会全体に