Googleが開発している機械学習向けチップ「Tensor Processing Units(TPU)」について、次世代となる第7世代の開発を台湾のMediaTekが担うことになると報じられました。台湾企業である故に、TSMCなど他の半導体企業とのつながりが強く、価格が安いことが理由だとされています。Google Taps MediaTek for Cheaper AI Chips - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/google-taps-mediatek-cheaper-ai-chipsGoogle to