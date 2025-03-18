（18日、第97回選抜高校野球大会1回戦群馬・健大高崎3―1高知・明徳義塾＝延長十回タイブレーク）丸刈り提案→5人が退部健大高崎の監督は就任当初、何度も泣いた高校野球の昨春の選抜大会で、健大高崎（群馬）は初優勝を果たした。優勝の瞬間、2年生でエースナンバー「1」を背負った佐藤龍月（りゅうが）選手はマウンドにいた。だが、昨夏に左ひじのけがが判明し、いまは回復途上だ。18日に開幕する今大会は背番号「18」をつ