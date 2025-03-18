[3.16 J-VILLAGE CUP U-18順位決定戦 履正社高 0-3 U-18日本代表 Jヴィレッジスタジアム]「東日本大震災からの復興、未来に向かう『いまのふくしま』を国内外に発信し、Jヴィレッジおよび周辺地域に多くの賑わいを生み出す」ことや参加チーム・選手の競技力向上を目的に開催された「第7回 J-VILLAGE CUP U-18」は大会最終日の17日、順位決定戦を行った。2007年生まれ以降の選手で構成されたU-18日本代表と、履正社高(大阪)はとも