＜大相撲三月場所＞◇九日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】称賛が相次いだ力士の「好プレー」三段目の取組で、勝った力士が相手の落下を防ぐ咄嗟の行動に出た。その際、相手力士のまわしが解けそうになったものの、手早く締め直し何事もなかったように勝ち名乗りを受けた。一連の振る舞いに注目したファンからは「救出したw」「引き留めた」「まわし直したw」など反響が相次いだ。三段目四十二枚目・千代大和（九重