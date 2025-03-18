シリア・レバノン国境へ向かうシリアの軍用車両＝１７日、シリア・クサイル/Karam al-Masri/Reuters（ＣＮＮ）シリアとレバノンの国防相は１７日、越境攻撃により１０人が死亡、５２人が負傷したことを受け、停戦に合意した。シリア国営通信（ＳＡＮＡ）が報じた。両国防相は二国間の連携と協力を強化することでも合意したという。この合意は、レバノンとシリアの新イスラム主義政権の間の緊張が高まったことを受けて行われた。両