俳優の速水もこみち、モデルの近藤千尋が18日、都内で行われた『ツジツマシアワセ』プロジェクトメディア発表会に登壇。近藤が速水監修のガパオライスを試食した。【全身ショット】美脚チラリ！春カラーの衣装で登場した近藤千尋「ツジツマシアワセ」プロジェクトは、栄養バランスのよい食生活を実践する新しい手法で、食品メーカーやレシピ動画メディア運営会社等15社が参画。速水は、昨年7月よりツジツマシアワセアンバサダ