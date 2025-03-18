◆第９７回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦米子松蔭―花巻東（１８日、甲子園）第１日第２試合のスタメンが発表された。３３年ぶりの出場となる米子松蔭は２年生エースの新里希夢が先発。花巻東は巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチを父に持つ主砲の大翔内野手（２年）が右腕上部の肉離れで欠場。４番には古城のスイングスピードを上回る力を持つ右の強打者・赤間史弥（２年）が座る。◇米子松蔭（先攻）（遊）田中裕太