文化放送は18日、東京・浜松町の同局で定例社長会見を行い、同局人気番組「MSSPは一見さんお断り？！」でパーソナリティーを務めるゲーム実況＆音楽制作集団「M.S.S Project」がゲスト出演した。同番組は現在、毎週木曜午後8時から30分放送されているが、4月からは放送時間を変更して毎週水曜深夜1時30分から30分放送される。「M.S.S Project」はFB777 （エフビースリーセブン）、KIKKUN-MK-（キックンマークツー）、あろま