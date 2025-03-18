サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の導入に向けた関連法案の審議が先ほど、衆議院で始まりました。憲法が保障する「通信の秘密」などとの整合性が焦点となる見通しです。「能動的サイバー防御」は、政府が通信情報の監視や分析を行い、重要インフラがサイバー攻撃を受ける可能性がある場合には、警察や自衛隊が攻撃元にアクセスして機能を停止させ、無害化することができるものです。法案では、▼電気や航空業界など