◆第97回選抜高校野球大会1回戦【第1日（18日）】柳ケ浦2―3二松学舎大付（10時半）花巻東―米子松蔭（13時）健大高崎―明徳義塾（15時半）【第2日（19日）】敦賀気比―滋賀短大付（9時）横浜―市和歌山（11時半）青森山田―沖縄尚学（14時）【第3日（20日）】大垣日大―西日本短大付（9時）山梨学院―天理（11時半）壱岐―東洋大姫路（14時）【第4日（21日）】広島商―横浜清陵（9時）エナジックスポーツ―至学館（11時半）千葉黎