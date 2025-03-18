読書量にコンプレックスを抱く必要はありません。量ではなく、質。ここにこだわる必要があるんです（写真：Taka／PIXTA）日本人は忙しさから、平均で月1冊程度しか本を読まないと言われています。そこで有効なのが、1冊の内容をとことんやり抜く読書法。本稿では『1冊まるごと「完コピ」読書術』より、「なりたい自分」へと確実に成長できる読書のノウハウを紹介します。「本をたくさん読む人」が賢くなるわけではない「忙しいから