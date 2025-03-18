秋篠宮ご夫妻は、長男・悠仁さまが筑波大学附属高校を卒業したことを受け、文書でお気持ちを示されました。以下、全文でご紹介します。秋篠宮皇嗣同妃両殿下のご感想宮内庁皇嗣職本日、私たちの長男の悠仁は、筑波大学附属高等学校を卒業する日を迎えました。長男は、筑波大学附属高等学校での3年間、学業に取り組み、多くのことを学びながら、桐陰祭と呼ばれる文化祭やスポーツ大会、修学旅行などの学校行事、そしてバドミント