日向坂46五期生の7人目となる新メンバー、高井俐香（たかい りか）が発表された。【動画】新メンバー・高井俐香、特技の「乗馬」を披露2024年8月から始まった新メンバーオーディションより、合わせて11名が合格。8人目の新メンバーとして高井俐香が、YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて発表となった。高井は、兵庫県出身の17歳。公開された映像では、「日本のひなた」宮崎県の最南端、串間市に位置する「都井岬」で