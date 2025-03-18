◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（１８日・横須賀）巨人は１５日、イースタン・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発を託されたのは赤星優志投手。開幕１軍へ生き残りを懸けて臨む。相手先発は２０年にメジャーリーグでサイ・ヤング賞を獲得したバウアー。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（中）重信２（右）岡田３（指）フルプ４（一）ティマ５（左）佐々木６（二）増田陸７（三）郡８