米大リーグのドジャースは１８日、マイナー契約だった佐々木朗希のメジャー昇格を発表した。佐々木は東京ドームでカブスと対戦する開幕第２戦に先発する。プロ野球のロッテからポスティングシステムを利用して移籍した２３歳の佐々木は、２５歳未満の外国選手との契約を定めた大リーグの労使協定により、マイナー契約しか結べず、招待選手としてキャンプに参加していた。ドジャースは開幕戦を前に、２６人の出場登録選手を発