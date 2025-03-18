メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市にある野外博物館、明治村が開業60周年を迎え記念式典が行われました。 明治時代の建築物を保存し展示する明治村は、1965年3月18日に開業し移築、復原された建造物の数は現在60を超えています。 18日は、国の重要文化財となっている旧三重県庁舎で開業60周年の記念式典が行われました。 式典ではリードオルガンの演奏に続き、中川武館長が「明治村の風景を守り続けると