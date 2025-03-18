Image: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com 「AI邪魔！」というアンチたちの叫びが通じたんでしょうか…？3月のWindows 11公式アップデートで、AIアシスタントアプリの「Copilot」が意図せず消えるバグが発生し、Microsoft（マイクロソフト）が対応に追われています。 Image: Windows Copilot 最初に気づいて報