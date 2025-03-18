Parasolが運営する未婚男女のマーケティング研究機関「恋愛婚活ラボ」は、マッチングアプリを運営するエニトグループが手掛けるOmiaiと共同で、「恋愛・婚活実態」を調査するWebアンケートを実施した。調査期間は2025年1月7日~1月15日で、調査対象はマッチングアプリ「Omiai」ユーザー467名であった。マッチングアプリの浸透度について聞くと、2人に1人が自身と周囲の約半数(46.4%)がマッチングアプリを使用していると回答した。「