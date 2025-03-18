ゴールデンステイト・ウォリアーズは、3月16日（現地時間15日、日付は以下同）にホームのチェイス・センターでニューヨーク・ニックス相手に97－94で競り勝ち、7連勝を飾った。 そしてこの日スティーブ・カーHC（ヘッドコーチ）はレギュラーシーズン通算558勝（302敗／勝率64.9パーセント）とし、アル・アトルズ（557勝518敗／勝率51.8パ&#