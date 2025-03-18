今冬にプレミアリーグからミランへ活躍の場を移した2人の実力者だが、去就をめぐって明暗が分かれる可能性が高いようだ。17日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。シーズン開幕前に就任したパウロ・フォンセカ前監督（現：リヨン監督）の下で不安定な戦いが続いたミランは、昨年末に指揮官交代を決断し、セルジオ・コンセイソン監督を招へい。今冬の移籍市場では新体制での再出発に向けて積極的な補強を敢