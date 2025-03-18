午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３８０、値下がり銘柄数は２２１、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に保険、卸売、輸送用機器、銀行、鉱業、証券・商品など。値下がりで目立つのは機械など。 出所：MINKABU PRESS