◇第97回選抜高等学校野球大会 1回戦 二松学舎大付(東京)3-2柳ヶ浦(大分)(18日、甲子園球場)第97回選抜高等学校野球大会が開幕し、二松学舎大付が柳ヶ浦と開幕戦で対戦しました。二松学舎大付は4回、永尾愛蓮選手(3年)がレフトへのヒットで出塁すると、続く花沢莞爾選手(3年)の6球目でランエンドヒットに成功し、2、3塁のチャンス。この場面で7番の土屋慶太選手(3年)がセンターへ犠牲フライを打ち、先制点を奪います。しかし5回、