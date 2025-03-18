県内の多くの公立小学校で卒業式が行われ、児童たちは思い出の学び舎を巣立ちました。 長崎市の伊良林小学校では、卒業生80人が旅立ちの日を迎えました。 式では保護者や在校生が見守る中、片岡勝志校長から一人一人に卒業証書が手渡され、児童たちが6年間の思い出と感謝の気持ちを述べました。 （卒業生） 「たくさんの思い出を胸に、未来に向かって、旅立ちます」 県内では今年度、約1万1000人の児童が