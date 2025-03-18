重要インフラへのサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御（ACD）」を導入する法案が18日、衆院本会議で審議入りした。政府がネット空間の通信情報を監視する新たな制度で、憲法21条が保障する「通信の秘密」との整合性が最大の焦点だ。個人のプライバシー侵害への懸念も根強く、政府の監視活動の「歯止め」をどう担保するかも問われる。衆院本会議で、サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御（ACD）」導入に向けた