俳優の松坂桃李が主演を務める、TBS系日曜劇場『御上先生』（毎週日曜後9：00）。主人公・御上（松坂）が担任を務める隣徳学院3年2組の生徒29人の最終回に向けたメッセージを“出席番号順”で紹介する。今回は、大塚萌香が演じる綾瀬智花（出席番号／1）。【写真】衝撃…”不正入学をした人物”がラストに判明！完全オリジナルストーリーで送る本作は、子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこ