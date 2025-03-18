ロッテは3月25日、「ビックリマン伝説チョコ〈悪魔VS天使 40thスペシャルエディション〉」を西日本(静岡除く)で先行発売する。【関連記事】チロルチョコ「ちいかわ ちろるちょこ缶」発売、ちいかわ･ハチワレ･うさぎ･モモンガのBOX入り、個包装はラッコ･くりまんじゅう･シーサーなど全20種類ビックリマンチョコ「悪魔VS天使」シリーズの40周年を記念した商品第1弾。オープン価格で、想定小売価格は税込129円前後。「ビックリマン伝