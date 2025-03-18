上方落語協会のファン感謝イベント「第32回 彦八まつり」（5月17、18日大阪・生國魂神社）の概要発表会見が18日、大阪市内で行われ、お笑いタレント・明石家さんまが21年ぶりに出演することが“正式発表”された。さんまは2月1日、MBSラジオ「MBSヤングタウン土曜日」で、笑福亭鶴瓶から出演を打診されたことを“フライング”で明かしていた。 【写真】大阪熱狂！21年前に「彦八まつり」に出演した明石家さんま隣には