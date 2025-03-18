「選抜高校野球・１回戦、二松学舎大付３−２柳ケ浦」（１８日、甲子園球場）柳ケ浦（大分）が接戦に敗れ、１９９４年夏以来、３１年ぶりの甲子園勝利はならなかった。四回まで１人の走者も出せずパーフェクトに抑えられたが、１点を先制された直後の五回に反撃。先頭の４番・宮城介（２年）がチーム初安打となる左前打を放ち、ここから相手失策も絡んで１−１の同点に追いついた。１−３の九回に１点を返したが及ばなかっ