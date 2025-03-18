2025年3月11日に毎月恒例のWindows Updateが行われました。Microsoftのサポートドキュメントでは、Windows 11のアップデートに際して、一部のPCからMicrosoftのAIアシスタントであるCopilotが削除されたことが報告されています。March 11, 2025—KB5053598 (OS Build 26100.3476) - Microsoft Supporthttps://support.microsoft.com/en-us/topic/march-11-2025-kb5053598-os-build-26100-3476-a248e951-daef-43ad-aa10-0b99f