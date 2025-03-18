株式会社ロッテが、2025年3月31日（月）に「レディーボーデン」ブランドから新シリーズ「レディーボーデン ミニカップ フレーバーマニア 濃厚宇治抹茶」と「レディーボーデン ミニカップ フレーバーマニア 濃厚ロイヤルミルクティー」を発売することを発表した。今回の新商品は、好きな味わいを好きな時間に楽しむことをコンセプトにしており、アイスとソースを組み合わせるだけでなく、それぞれ単体でも楽しめる3通りの食べ方がで