〈 メーカーが協力、SSAP認証の冊子を配布、納豆連は納豆巻き実演･試食〉アメリカ大豆輸出協会(USSEC)は3月11〜14日の4日間、東京ビッグサイトで開催された「FOODEX JAPAN2025」(フーデックス)のUSAパビリオンでブース出展した。今回、全国納豆協同組合連合会(納豆連)や大豆加工品メーカーに協力を呼びかけ、会場では試食も交え、サステナブルな米国大豆を使用した納豆や豆腐、油揚げなどの展示を行った。米国大豆が4つのルールに